رئيس جامعة القاهرة: نستهدف تخريج كفاءات تسهم في بناء الوطن

كتب- عمر صبري:

نظَّمَت كلية التجارة بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة لبنى فريد القائم بعمل عميد الكلية، المؤتمر الطلابي السنوي الثاني، تحت شعار "كن مستعدًّا"، وذلك في إطار تمكين الطلاب، وتنمية مهاراتهم، وتعزيز وعيهم بقضايا التنمية والتطوير الذاتي.

حضر فاعليات المؤتمر، وكلاء الكلية، ونخبة من خبراء الاقتصاد والبنوك ضمت الدكتور هاني نبيل رئيس قطاع إدارة المحفظة ومناهج قياس المخاطر بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أكرم حمودة رئيس قطاع نظم المعلومات ببنك فيصل الإسلامي، والدكتور غدير حجازي مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للصناديق العربية والتمويل الإسلامي، والدكتور محمد رشدي رئيس قطاع تطوير المنتجات البنكية، والدكتور ولاء ربيع عضو نموذج محاكاة مجلس الشيوخ المعين من وزارة المالية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، و120 طالبًا وطالبة من الفرقة الرابعة ببرنامجي الشعبة الإنجليزية، وجورجيا.

جامعة القاهرة ودعم المؤتمرات الطلابية

وأوضح عبد الصادق حرص جامعة القاهرة على دعم المؤتمرات الطلابية التي تعزز من قدرات الطلاب وتفتح أمامهم آفاق الابتكار والتميز، مشيرًا إلى أهمية تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات الحياتية والمهنية والتي تمثل حجر الزاوية في تحقيق التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة المصرية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أن الجامعة تستهدف تخريج كفاءات تسهم في بناء الوطن، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء الإنسان كمحور رئيس للتنمية، مضيفًا أن مسؤولية الجامعة لا تقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فقط؛ بل تمتد إلى بناء شخصية الطالب، وتنمية وعيه، وتعزيز قدراته على التفكير النقدي والعمل الجماعي والابتكار.

وأكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، أهمية توفير البيئة الداعمة التي تساعد الطلاب على اكتساب المهارات التي تؤهلهم لخوض سوق العمل بكفاءة وتميز من خلال دعم المبادرات الطلابية التي تعزز من وعي الطلاب بقضايا التنمية والتطوير الذاتي، لافتًا إلى دور جامعة القاهرة في تمكين الطلاب معرفيًّا ومهاريًّا ونفسيًّا، لدفعهم نحو الوعي بأن التعليم ليس هدفًا في حد ذاته، بل وسيلة لصياغة الذات والمجتمع.

مستقبل الطلاب المهني

وأشارت الدكتورة لبنى فريد القائم بأعمال عميد كلية التجارة، إلى أن المؤتمر الطلابي السنوي الثاني للكلية يفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، ويشجعهم على التفكير في مستقبلهم المهني بشكل مبكر، ويساعدهم على اكتشاف قدراتهم، وتوجيههم إلى المسارات التي تتناسب مع طموحاتهم وسوق العمل.

وأضافت عميدة كلية التجارة أن هذا المؤتمر لا يمثل فعالية طلابية فحسب؛ بل هو تجسيد حي لرؤية استراتيجية تتبناها الجامعة للربط بين التعليم وسوق العمل؛ لإعداد الطلاب ليصبحوا قادة داخل مجتمعهم ويسهموا في تحقيق نهضته.

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