قصر العيني يحتفل بـ 80 عامًا على تأسيس قسم المسالك ويطلق برنامجًا لأطباء الامتياز

كتب- عمر صبري:

شهدت كلية طب قصر العيني، بجامعة القاهرة، انعقاد مؤتمرها العلمي لجراحة المسالك البولية، احتفالًا بمرور ٨٠ عامًا على تأسيس القسم، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء في التخصص من داخل مصر وخارجها، وسط مناخ علمي يعكس تلاقي الخبرة بالابتكار.

وأقيم المؤتمر تحت رعاية الدكتور حسام صلاح مراد، عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الذي أكد في كلمته الافتتاحية أن قسم المسالك البولية يعد أحد الأعمدة العلمية الراسخة بكلية الطب، مشيدًا بدوره في تطوير الفكر الأكاديمي والبحثي.

وأكد مراد أهمية مواكبة التطورات المتلاحقة في مجال البحث والابتكار، والسير بخطى واثقة نحو التحول لجامعات الجيل الرابع، مع التركيز على التكنولوجيا والتقدم الصناعي الطبي، مشيرًا إلى أن دعم التخصصات الدقيقة يُعد من أولويات الكلية للارتقاء بالمنظومة الطبية والتعليمية.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أشار الدكتور مصطفى عبد المحسن، رئيس قسم جراحة المسالك البولية، إلى إطلاق برنامج تدريبي جديد لأطباء الامتياز بنظام (٥+٢)، ضمن خطة شاملة لتطوير القسم على المستويات الإدارية والعلمية والبحثية، وتكامل برامج الدراسات العليا مع أهداف البحث العلمي.

وسلط عبد المحسن الضوء على استخدام الوسائل الحديثة في العلاج، ولا سيما الجراحة الروبوتية، والتي أصبحت مجالًا تتفوق فيه الكلية إقليميًا، مؤكداً أهمية التدريب المستمر كأساس لتخريج أطباء أكفاء.

واستعرض الدكتور خالد مرسي حمود، أمين عام المؤتمر ورئيس وحدة أورام المسالك البولية، تاريخ القسم في عرض توثيقي مدعوم بالصور، تناول فيه مسيرة القسم منذ تأسيسه وحتى الآن، منوهًا إلى أن التطوير المستمر والتفوق العلمي كانا السمتين البارزتين للقسم طوال تاريخه.

كما شهد المؤتمر مشاركة علمية دولية مميزة، بحضور ضيوف شرف من أبرز الجامعات العالمية، من بينهم الدكتور خالد فريد من الولايات المتحدة، والدكتور محمد عبد العزيز من جامعة ساوثهامبتون بالمملكة المتحدة، والدكتور أحمد علي حسين، وهو ما أضفى على الفعاليات طابعًا دوليًا عزز من تبادل الخبرات ورفع تصنيف القسم على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقش المؤتمر أحدث ما توصل إليه الطب في مجالات علاج أمراض البروستاتا والمثانة والكلى، وركّز على تقنيات الجراحة بالمنظار والروبوت، إلى جانب استعراض تطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشخيص والعلاج، وأساليب التدريب الحديثة باستخدام المحاكاة.

وفي ختام المؤتمر، تم تكريم رموز القسم الذين أسهموا في بنائه وتطويره، بحضور عميد الكلية ورئيس القسم، في لفتة وفاء وتقدير لمسيرتهم. وأكد الدكتور حسام صلاح أن الحفاظ على النجاح يتطلب احترام الماضي وتكريم من صنعوا الحاضر، وهو ما تلتزم به كلية الطب كجزء من هويتها المؤسسية.

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