باحثة بـ "بيطري القاهرة" تفوز بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير في الاقتصاد الأخضر

كتب- عمر صبري:

هنأ الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الباحثة أمنية السيد شلبي، بكلية الطب البيطري، بمناسبة فوزها بجائزة اتحاد الجامعات العربية لأفضل رسالة ماجستير لعام 2025 في مجال الاقتصاد الأخضر وتأثيره على صحة الإنسان.

جاءت الرسالة الفائزة بعنوان: Ameliorative effect of selenium loaded chitosan nanoparticles on some organs of female rats exposed to silver nanoparticles.

وتلقى "عبد الصادق"، خطابًا رسميًا من الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، مهنئًا الجامعة بهذا الإنجاز، حيث سيتم تكريم الباحثة خلال المؤتمر العام للاتحاد في دورته الـ57، المقرر انعقاده يومي 23 و24 أبريل الجاري في الجامعة الدولية بالكويت.

جامعة القاهرة والبحث في الاقتصاد الأخضر

أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن هذا الفوز يعكس التزام الجامعة برؤيتها البحثية المتوافقة مع رؤية مصر 2030، التي تركز على الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

وأوضح أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة حكومية مصرية تنشئ مكتب الاستدامة عام 2020، مما يعكس اهتمامها الكبير بالبحوث البيئية والاقتصاد الأخضر.

أما عن محتوى الرسالة، فقد تناولت: استخدام جزيئات الفضة النانوية في مجالات مختلفة وتأثيرها على صحة الإنسان، وأهمية الاستخدام الحذر لهذه الجزيئات للحد من المخاطر الصحية، وتطوير تركيبة مبتكرة تمزج بين جزيئات الفضة النانوية والشيتوزان المحمل بالسلينيوم، مما يفتح آفاقًا جديدة في صناعات تغليف الأغذية والتطبيقات الطبية.

من جانبه، أشاد الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بهذا الإنجاز، مؤكدًا أنه يعكس تميز باحثي جامعة القاهرة وقدرتهم على المنافسة العلمية عربيًا ودوليًا.

كما أشار إلى أن الرسالة حصلت على المركز الأول بعد منافسة قوية مع رسائل مقدمة من عدة جامعات عربية، مما يعكس جودة البحث العلمي بجامعة القاهرة.

اقرأ أيضًا:

تغير جديد في الطقس خلال الساعات المقبلة.. والأرصاد: أجواء مائلة للحرارة

مجهول اقتحم الكنيسة وأشعل النار.. تفاصيل الاعتداء على مقر أسقف سيدني في أستراليا

40 ألف شقة في 14 مدينة.. تفاصيل مشروع ظلال لمتوسطي الدخل

وزير الري: ضخ مياه إضافية لمواجهة الطلب المتزايد بسبب ارتفاع الحرارة