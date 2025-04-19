طب قصر العيني الثانية إفريقيًا في جراحة المخ والأعصاب وفق تصنيف EduRank العالمي

كتب- عمر صبري:

حقّق قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العيني، جامعة القاهرة، إنجازًا علميًا متميزًا، بعد أن تصدّر الجامعات المصرية واحتل المركز الثاني على مستوى القارة الإفريقية في تخصص جراحة المخ والأعصاب، وذلك وفقًا للتصنيف العالمي الصادر عن مؤسسة EduRank بتاريخ 2 مارس 2025.

استند التصنيف إلى أداء الجامعات في مجال البحث العلمي، حيث تم تحليل 1,830 ورقة بحثية صادرة عن عشر جامعات إفريقية رائدة في المجال، وقد استُشهد بتلك الأبحاث 18,800 مرة، وهو ما يعكس التأثير القوي والفاعلية العلمية للأبحاث المنشورة من قسم جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة.

ويُعد هذا الإنجاز دليلًا على التقدّم الكبير الذي يحرزه القسم في مجالات البحث العلمي والتعليم الطبي المتخصص، ويعكس الجهود المتواصلة لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بالقسم في تعزيز مكانة الجامعة على المستويين الإقليمي والدولي.

تجدر الإشارة إلى أن EduRank.org هو تصنيف عالمي مستقل يعتمد على مقاييس دقيقة ويغطي 14,131 جامعة من 183 دولة، ويعتمد في تقييمه على قاعدة البيانات العلمية الأكبر عالميًا والتي تضم أكثر من 115 مليون منشور علمي و2.96 مليار استشهاد.

ويتم تصنيف الجامعات في 246 موضوعًا بحثيًا باستخدام نهج قائم على البيانات المجّمعة ذاتيًا، دون الاعتماد على استطلاعات أو آراء خبراء، ما يضمن الشفافية والموضوعية.

وتعتمد المنهجية العامة لتصنيف EduRank على ثلاثة مؤشرات رئيسية:

- 45% لأداء البحث العلمي باستخدام بيانات OpenAlex وتحليل الرسوم البيانية للاستشهادات.

- 45% للأهمية غير الأكاديمية من خلال تحليل الروابط الخلفية للجامعة باستخدام بيانات Ahrefs.

- 10% لشعبية الخريجين، بناءً على عدد مشاهدات صفحاتهم على مختلف نسخ ويكيبيديا.



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