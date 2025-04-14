جامعة القاهرة تنظم محاضرة "ملحمة استرداد طابا" للدكتور مفيد شهاب.. الأربعاء

كتب- عمر صبري:

تنظم جامعة القاهرة برعاية الدكتور محمد سامي عبدالصادق، محاضرة تخت عنوان "ملحمة استرداد طابا" للدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق.

تعقد المحاضرة قي قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة الأربعاء المقبل 16 أبريل.

قي سياق متصل، تنظم كلية التربية للطفولة المبكرة المؤتمر العلمي الثالث عشر الدولي السادس تحت عنوان "آفاق ورؤى مستقبلية في تعليم وتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في ضوء تطبيقات الذكاء الاصطناعي"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 16 أبريل 2025 بمقر الكلية.

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