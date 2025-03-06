8 كليات تبدأ الدراسة بها العام المقبل بجامعة دمنهور الأهلية

كتب- عمر صبري:

سلطت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الضوء على جامعة دمنهور الأهلية، إحدى الجامعات الأهلية الجديدة التي تم الموافقة على إنشائها، والتي ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، بإجمالي عدد 8 كليات بها.

الكليات المتاحة في جامعة دمنهور الأهلية:

كلية الصيدلة

كلية الطب البيطري

كلية التمريض

كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي

كلية العلوم

كلية إدارة الأعمال

كلية الآداب والعلوم الإنسانية

كلية الفنون التطبيقية

الجامعات الأهلية الجديدة تقدم برامج دراسية متطورة تواكب متطلبات سوق العمل، وتوفر بيئة تعليمية حديثة تدعم الابتكار والتميز الأكاديمي.

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