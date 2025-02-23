هل تعاني من اضطرابات في الجهاز الهضمي؟.. إليك توصيات لتجنبها في صيام شهر رمضان

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور حسن حسونة، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، إن الجهاز الهضم يقوم بهضم الأغذية التى نتناولها ويمتص العناصر الغذائية منها والتي تستخدم لتزويد الجسم بالطاقة والحفاظ عليه وتلعب القناة الهضمية دورا كبيرا فى صحة الجسم بما فى ذلك نشاط المناعة وتقلصات العضلات المعوية وإفراز السوائل.

وأضاف حسونه، خلال ندوة طبية بالمركز القومي للبحوث، أن الصيام يساعد على تحسين الهضم وتنظيمه وتقليل الشراهة تجاه الطعام؛ فيعطي المعدة والأمعاء مدةً من الراحة تساعدها على تحسين وظائفها.

وتابع: يعتبر الصيام فرصة جيدة للجسم للتخلص من الدهون المترسبة في الدم وإنقاص الوزن والوقاية من الإصابة من أمراض القلب والأوعية الدموية وتزداد أهمية الصيام عندما نقلل من كمية الطعام الذي نتناوله يوميا مما يؤدي إلى التحكم في نسبة السكر فى الدم.

وأضاف فى حالة عدم اتباع نظام غذائي جيد أثناء شهر رمضان يمكن أن يؤدي هذا إلى العديد من المشكلات الصحية المتعلقة بالجهاز الهضمي وحدوث اضطرابات عادة بسبب الإفراط المفاجئ والمتكرر فى تناول الطعام.

وأوصى حسنة بالحرص على تناول وجبات غذائية متوازنة ومتنوعة وبكمية مناسبة فى الإفطار والسحور، وعدم الإفراط فى تناول وجبتى الإفطار والسحور واحتوائها على الخضروات والفواكه والإقلال من المقليات والدهون المشبعة وعدم تناول الدهون المهدرجة و الإقلال بقدر الإمكان من حلويات رمضان.

وأكد أن الصيام فرصة جيدة للجسم للتخلص من الدهون المترسبة في الدم وإنقاص الوزن والوقاية من الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وتزداد أهمية الصيام عندما نقلل من كمية الطعام الذي نتناوله يوميا مما يؤدي إلى التحكم في نسبة السكر فى الدم.



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