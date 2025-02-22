لو نويت الصيام.. 6 نصائح غذائية تصلح أمعاءك وتقلل الالتهابات في رمضان

كتب- عمر صبري:

قال الدكتور عمرو سمير البهنساوي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، إن الصيام يؤثر بشكل كبير على تركيب وتنوع ميكروبيوم الأمعاء؛ ما يُسهم في تحسين صحة الجهاز الهضمي والصحة العامة، حيث يؤثر صيام رمضان على توازن البكتيريا في الأمعاء.

وأضاف البهنساوي، خلال نشرة طبية بحثية صادرة عن المركز القومي للبحوث، أنه أثناء الصيام تنشط البكتيريا المفيدة مثل Lactobacillus وBifidobacterium وAkkermansiamuciniphila، بينما يتم تقليل البكتيريا الضارة، ويعزز الصيام إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة؛ مثل البيوتيرات والبروبيونات والأسيتات، والتي تلعب أدوارًا حيوية في تقليل الالتهابات، والحفاظ على سلامة الحاجز المعوي، وتحسين الصحة الأيضية.

وتابع أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث: بالإضافة إلى ذلك، يساعد الصيام على إصلاح وتقوية بطانة الأمعاء؛ حيث أظهرت الدراسات العلمية تحسنًا ملحوظًا في تنوع ميكروبيوم الأمعاء، وانخفاض الالتهابات، وإدارة أفضل لحالات مثل متلازمة القولون العصبي (IBS) وأمراض الأمعاء الالتهابية (IBD) بعد الصيام.

ونصح البهنساوي بالتركيز على الأطعمة الغنية بالألياف، والبروبيوتيك، والترطيب الكافي من خلال فهم العلاقة الديناميكية بين الصيام وميكروبيوم الأمعاء.

وينشر "مصراوي" توصيات الدكتور عمرو سمير البهنساوي، أستاذ التغذية بالمركز القومي للبحوث، في ما يلي:

1 - التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالألياف؛ مثل الخضراوات والفواكه والبقوليات؛ لتعزيز تنوع البكتيريا النافعة.

2 - تضمين البروبيوتيك في النظام الغذائي؛ مثل الزبادي والأطعمة المخمرة.

3 - الحفاظ على الترطيب بشرب كميات كافية من الماء بين فترات الإفطار والسحور.

4 - تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون المشبعة التي قد تؤثر سلبًا على توازن البكتيريا.

5 - الصيام بشكل منتظم لتحفيز الإصلاح الذاتي للأمعاء.

6 - متابعة أي أعراض خاصة بالجهاز الهضمي واستشارة إخصائي تغذية إذا لزم الأمر.

اقرأ أيضًا:

الموجة الباردة مستمرة.. الأرصاد عن طقس اليوم: أمطار ورياح واضطراب ملاحة

محافظ القاهرة: حملات للتفتيش على محال اللحوم والدواجن والمخلل في رمضان