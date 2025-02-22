أسبوع على رمضان.. تحذير للرياضيين من التدريب والأداء البدني خلال الصيام

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور هاني وهبة، أستاذ بالمركز القومي للبحوث، في ندوة للمركز، بمداخلة حول "نمط غذائي صحي للرياضيين في رمضان"، موضحًا أن شهر رمضان فترة مميزة للمسلمين؛ حيث يمتنعون عن الطعام والشراب من الفجر إلى المغرب، ومع ذلك فإن الرياضيين يواجهون تحديات إضافية أثناء الصيام بسبب تأثيره على مستويات الطاقة والأداء البدني.

وطالب "وهبة"، بتوخي الحذر عند تخطيط برامج التدريب خلال تلك الفترة، والتنسيق الكامل؛ مراعاةً لتلك الظروف.

وأوصى "وهبة"، باستغلال رمضان كفرصة رائعة لتحسين العادات الغذائية وتعزيز الصحة العامة للرياضيين؛ من خلال البعد عن الوجبات الجاهزة والسريعة والإفراط في تناول السكريات التي تؤثر سلبًا على وزن اللاعب.

وتابع "وهبة": يمكن للرياضيين الحفاظ على أدائهم من خلال التخطيط الجيد للتغذية والتمارين، مع التركيز على إمداد الجسم بالماء والتوازن الغذائي.

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