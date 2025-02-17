وزير التعليم العالي: العلم والمعرفة مفتاح بناء مستقبل مشرق لمصر

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كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية في دورته الحادية والعشرين، والذي أقيم على مسرح المعهد الدولي العالي للإعلام بأكاديمية الشروق.

حضر الحفل نخبة من الشخصيات البارزة، من بينهم الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، وياسمين خميس، رئيس مجلس أمناء مؤسسة خميس لتنمية المجتمع، وفريدة خميس، رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية.

وأعرب "عاشور"، عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدًا أن تكريم المتفوقين يعكس اهتمام الدولة برعاية المواهب الشابة، باعتبارهم الأمل في تحقيق التنمية والتقدم.

وأكد أن الاحتفال ليس مجرد تقدير للإنجازات الفردية، بل هو رسالة واضحة بأن العلم والمعرفة هما الأساس لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وأشار الوزير، إلى أهمية الاستثمار في الكوادر الشابة، إذ يُعد العنصر البشري الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح أن العديد من الدول تتبنى سياسات لدعم المتفوقين عبر منح دراسية وبرامج تدريبية متخصصة، مع توفير بيئات محفزة للإبداع والابتكار.

كما شدد على التزام مصر بتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال تعزيز التعاون الدولي وتوفير فرص تعليمية متقدمة للشباب، بما يسهم في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال.

وأكد "عاشور"، ضرورة مواصلة تنفيذ استراتيجيات طموحة للتحول الرقمي في الجامعات، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، ودعم ريادة الأعمال، لإعداد جيل قادر على المنافسة في سوق العمل.

كما أعرب عن تقديره لمؤسسة خميس لتنمية المجتمع على جهودها في دعم الطلاب المتفوقين، موجهًا الشكر أيضًا لأولياء الأمور لدورهم الأساسي في هذا النجاح.

من جانبها، أعربت الدكتورة هالة السعيد عن فخرها بتكريم المتفوقين، مشددة على أهمية هذه الفعاليات في تشجيع الطلاب على التميز وتحفيزهم على مواصلة النجاح.

وأكدت ضرورة اكتسابهم مهارات متنوعة لمواكبة متطلبات سوق العمل، مشيدة بجهود مؤسسة خميس في تقديم الدعم للطلاب وتعزيز بناء الإنسان المصري.

وأوضحت ياسمين خميس، أن مؤسسة خميس لتنمية المجتمع تواصل مسيرتها منذ 21 عامًا، مشيرة إلى أن التعليم هو السبيل لتحقيق أهداف "الجمهورية الجديدة" في التنمية والازدهار.

وأعربت عن سعادتها بتنظيم هذا الحفل سنويًا تكريمًا للطلاب المجتهدين، مؤكدة أن دعم الأسرة هو الأساس الحقيقي لتحقيق هذا التفوق.

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