التعليم العالي: توجيهات رئاسية بأن تكون الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على مستوى عالمي

كتب- عمر صبري:

استقبل الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خبراء برنامج "نحو إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات"، الذي افتتحته الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

البرنامج، الذي يستمر لمدة يومين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، يهدف إلى وضع الأسس لإنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات، تماشيًا مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ببدء الخطوات التأسيسية لهذه الأكاديمية.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، اهتمام الدولة المصرية بتعزيز البحث العلمي في مجالات العلوم المتقدمة، مشيرًا إلى أن غالبية البحث العلمي في مصر يُنتج من خلال المؤسسات الجامعية.

كما استعرض جهود الوزارة في تأهيل قاعدة من الباحثين والعلماء عبر برامج علمية حديثة تدعم أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأبحاث المتقدمة في الرياضيات البحتة والتطبيقية، وتعزيز التعليم من خلال برامج متطورة تدمج الرياضيات مع العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM).

وأوضح الوزير، أن خطة الوزارة في قطاع البحث العلمي تهدف إلى ربط البحث العلمي بالصناعة، ومنها توظيف الرياضيات في تطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وكذلك تعزيز التعاون مع الصناعة وقطاعات الدفاع بما يخدم الأولويات الوطنية.

وأشار الوزير، إلى لقاءه الرئيس، حيث نقل توجيهاته بضرورة أن تكون الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات على مستوى يضاهي الأكاديميات العالمية المرموقة، لتؤدي دورها في احتضان النوابغ في هذا المجال وربط الرياضيات بالتكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في تطوير صناعة البرمجيات والأمن السيبراني في مصر.

كما أكد أهمية اختيار أفضل الباحثين في هذا المجال وتوفير بيئة عمل محفزة، بما في ذلك تجهيز الأكاديمية بالبنية التحتية اللازمة.

وأشار الوزير، إلى أن المؤسسات التعليمية المصرية تمتلك قاعدة من العلماء المتميزين في علوم الرياضيات، مما يتيح لها التعاون مع الخبراء الدوليين، وهو ما سيسهم في جعل الأكاديمية واحدة من أفضل الأكاديميات في مصر والمنطقة العربية وإفريقيا.

من جانبها، أوضحت الدكتورة جينا الفقي، أن أهداف البرنامج تشمل تقييم أفضل الممارسات في إنشاء وتطوير مؤسسات علوم الرياضيات، ووضع خارطة طريق استراتيجية للهيكل الأكاديمي وأولويات البحث في الأكاديمية، وتعزيز التعاون الوطني والدولي في هذا المجال.

كما لفتت إلى أهمية دور جامعة الطفل في اكتشاف الموهوبين في الرياضيات والعلوم، ودعمهم وتوفير برامج تنموية لهم.

واستعرض المشاركون في البرنامج، أفضل الممارسات وسبل تحديد الأولويات الاستراتيجية لإنشاء الأكاديمية بنجاح، وتم مناقشة سبل الاستفادة من بنك المعرفة المصري لتعظيم نجاح الأكاديمية.

ضم البرنامج عددًا من الخبراء البارزين، منهم الدكتور فويتشين نيكولاي من المعهد المتحد للأبحاث النووية في روسيا، والدكتور بيتر بويفالينكوف من الأكاديمية البلغارية للعلوم، والدكتور أندري دينكين من جامعة دوبنا في روسيا، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والباحثين المصريين في مجال الرياضيات.

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