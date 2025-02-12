معادلة الماجستير والدكتوراه من خارج مصر.. 5 مستندات مطلوبة ورابط التقديم

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات المستندات المطلوبة وإجراءات المعادلة لدرجات علمية خارج جمهورية مصر العربية، للحاصلين على درجة علمية بكالوريوس ماجستير، دكتوراه من جامعة خارج جمهورية مصر العربية مستندات لمعادلة الشهادة.

ويمكن للراغبين الاطلاع على المستندات المطلوبة والمقابل المادي لإجراءات المعادلة، من خلال زيارة المجلس الأعلى للجامعات.. اضغط هنا

وفيما يلي تفاصيل المستندات:

١- تقديم طلب معادلة جديد أون لاين واستكمال الإجراءات على النظام الإلكتروني حتى نهايتها.

٢- طباعة تقرير طلب المعادلة ثم إرساله مرفق به أصول المستندات أو صورة موثقة منها أو صورة طبق الأصل منها.

٣- المستندات عبارة عن صورة ضوئية أبيض وأسود من المستندات.

٤- يجب أن تستوفي المستندات التصديقات.

٥- يجب أن تكون مختومة عليها بختم صورة طبق الأصل حى وأصلي.

٦- إيصال سداد المقابل المادي للإجراءات.

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