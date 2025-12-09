جامعة عين شمس تحصد جائزتَي "محمد ربيع ناصر للبحث العلمي" 2025

كتب- عمر صبري:

حققت جامعة عين شمس إنجازًا علميًّا بارزًا بفوز كل من الدكتور عبد الناصر بدوي إبراهيم سنجاب، أستاذ العقاقير والمشرف على مركز أبحاث اكتشاف الدواء وتطويره بكلية الصيدلة، والدكتور أسامة أحمد محمد علي بداري، أستاذ الصيدلة الإكلينيكية بكلية الصيدلة، بجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للبحث العلمي في مجال العلوم الطبية لعام 2025؛ ما يعكس التميز البحثي والريادة العلمية التي تواصل الجامعة تحقيقها على الصعيدَين الوطني والدولي.

وتُعد جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي، إحدى الجوائز المرموقة المخصّصة لتكريم العلماء والباحثين المصريين والعرب، سواء في مؤسسات التعليم العالي أو المراكز البحثية أو مختلف الهيئات الأكاديمية والعلمية.

وتهدف الجائزة إلى دعم جهود الدولة في تعزيز التميز والبحث العلمي والابتكار، وتقدير علماء مصر عبر الإسهام في بناء بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتوفير المناخ العلمي الداعم للإنجازات البحثية، بما يُسهم في تطوير منظومة البحث العلمي المرتبطة بأولويات الدولة وانعكاساتها على خدمة المجتمع ورفاهية المواطن.

وعبَّر الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، ومكتب الجوائز بالجامعة، عن خالص تهانيهم للدكتور عبد الناصر سنجاب، وللدكتور أسامة بداري.

وأكد ضياء زين العابدين أن هذا الإنجاز العلمي يجسد تميز جامعة عين شمس وريادتها البحثية، ويبرهن على قدراتها وكفاءاتها العلمية القادرة على المنافسة على الصعيدَين الإقليمي والدولي، ويعزز مكانتها كصرح علمي رائد يُسهم بفاعلية في تطوير منظومة البحث العلمي ورفع مستوى الإنجاز العلمي الوطني.

وجدير بالذكر أن الدكتور عبد الناصر سنجاب هو أحد أبرز روّاد العلوم الصيدلية والعقاقير في مصر والعالم العربي، شغل مناصب قيادية بجامعة عين شمس؛ من بينها رئيس قسم العقاقير، وكيل الكلية للدراسات العليا، عميد كلية الصيدلة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وعمل مستشارًا لوزير الصحة، وخبيرًا فنيًّا بجامعة أديس أبابا، وله خبرة واسعة في الشركات الدوائية.

ويشغل حاليًّا رئاسة قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات، ويعمل مستشارًا لهيئة الدواء المصرية، وعضوًا في مجالس إدارة المجلس الصحي المصري والعديد من شركات الأدوية، وبالإضافة إلى رئاسته مركز اكتشاف الدواء بجامعة عين شمس، يمتلك رصيدًا علميًّا يضم أكثر من 280 بحثًا دوليًّا وH-index يبلغ 41، وما يزيد على 5550 استشهادًا، وأشرف على أكثر من 200 رسالة، وحصل على جائزة الدولة التقديرية عام 2021، وجائزة الجامعة التقديرية في مجال العلوم الطبية عام 2022، ويُعد من أعلى 2% من علماء العالم الأكثر استشهادًا لسنوات متتالية، وهو مؤسس مركز اكتشاف الدواء ومحطة بحوث النباتات الطبية والمحرر المؤسس لمجلة Archives of Pharmaceutical Sciences.

ويُعد الدكتور أسامة بداري واحدًا من أبرز رواد العلوم الصيدلانية والطبية في مصر والعالم العربي؛ حيث شغل عبر مسيرته عددًا من المناصب القيادية، من بينها رئاسة الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية (NODCAR) والعديد من المناصب القيادية في العديد من الجامعات والمراكز البحثية، وامتلك حضورًا دوليًّا متميزًا من خلال عضويته وخبراته في لجان ومنظمات عالمية؛ مثل منظمة الصحة العالمية والاتحاد الإفريقي.

وأسهم بفاعلية في تطوير السياسات الدوائية والجودة التنظيمية والصيدلة الإكلينيكية، وأسَّس برامج رائدة كالزمالة المصرية والعربية للصيدلة الإكلينيكية. ويضم سجله العلمي 89 بحثًا دوليًّا مفهرسًا في Scopus، وبلغ عدد الاستشهادات العلمية بأعماله 4002 اقتباس، مع معامل H-index قدره 34، مما يعكس تأثيره العلمي الواسع. ونال خلال مسيرته العديد من الجوائز والأوسمة المرموقة، من أبرزها جائزة محمد ربيع ناصر للبحث العلمي 2025، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 2019، والميدالية الذهبية وجائزة التقدير القومية 2020، وجائزة الدولة التقديرية 2017، وجائزة عبد الحميد شومان 1999، إلى جانب اختياره ضمن أفضل 2% من علماء العالم خلال الفترة 2020- 2025، فضلًا عن حصوله على منح وزمالات دولية مرموقة.

وتمثِّل إسهاماته المتقدمة في تطوير المنظومة الدوائية وبناء القدرات البحثية ركيزة أساسية في دعم الصناعة الدوائية وتعزيز مكانة مصر في هذا المجال.

