أعلنت جامعة العاصمة حلون سابقا أسماء كليات عدد من نجوم الفن من خريجي الجامعة، الذين أصبحوا نماذج مضيئة للنجاح والتميّز في مختلف مجالات الإبداع والفكر والفن والرياضة والإعلام.

ومن أبرز خريجي كلية الفنون الجميلة كل من الفنان سمير الإسكندراني، والمخرج شادي عبد السلام، والفنان علي الحجار، والفنان حسين الإمام، والفنان مودي الإمام، والمخرجة منى أبو النصر، ومصممة المجوهرات عزة فهمي، والفنان مجدي إمام، والمخرج المسرحي هشام جمعة ، والفنان ماجد الكدواني، والفنان بيومى فؤاد، والفنان أحمد أمين، والفنانة أسماء أبو اليزيد، والمخرج تامر محسن، و الإعلامية همسة إمام، والدكتور أشرف رضا الرئيس الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما.

ومن كلية التربية الموسيقية الموسيقار هاني شنودة، والفنان هاني شاكر، والفنان الدكتور إيهاب توفيق، والفنان الدكتور حسام حسني، والفنان إيهاب فهمي، والفنان رامي جمال، والفنان خالد علي، والموزع الموسيقي طارق حسيب، والملحن بلال سرور، والملحن حسن دنيا، وعازف الدرامز مصطفى عباس، والدكتور وائل المحلاوي رئيس قسم الموسيقى بالجامعة الأمريكية، والدكتور علاء محمد عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية.

ومن كلية الفنون التطبيقية كل من الفنان محمد منير، والفنان فريد شوقي، والفنان عبد المنعم مدبولي، والفنان عمرو سعد، والفنان يحيى شاهين، والفنانة نسرين أمين، والفنان نبيل الهجرسي، ومصمم الأثاث خالد محرز، والمخرج والمصور السينمائي علي الغزولي، ورجل الأعمال عمرو حلمي، والمخرج والمصور السينمائي محمود عبد السميع.

ومن كلية السياحة والفنادق الفنان هشام سليم، والإعلامي شريف عامر، والفنانة داليا البحيري، والفنان أمير كرارة، والفنانة بشرى أحمد، والفنان حمادة هلال، والمنتجين محمد السعدي و إيهاب جوهر، و رجل السياحة المستشار عمرو صدقي.

ومن كلية الآداب الفنان فتحي عبدالوهاب، والفنان الدكتور أحمد حلاوة، والفنان سامح حسين، والفنان الدكتور خليل مرسي، والفنان أحمد الحلواني، والفنان أحمد فتحي، والفنانة نجلاء يونس.

ومن كلية التجارة وإدارة الأعمال رجل الأعمال محمد أبو العينين، والكاتب عمر طاهر.

ومن كلية علوم الرياضة بنين البطل الأوليمبي الكابتن محمد إيهاب، والبطل الرياضي الدكتور ناجي أسعد.

ومن كلية الاقتصاد المنزلي الإعلامي الدكتور محمود محمد مسلم، ومصمم الأزياء خالد عبد العزيز.

ومن كلية العلوم الفنانة رحمة أحمد، ومن كلية الهندسة الفنان سيد رجب، ومن كلية التربية الفنية الفنان كمال الشناوي.

اقرأ أيضاً:

حالة الطقس الأيام المقبلة.. شديد البرودة وشبورة كثيفة وتحذير للمواطنين

مطالب بالشيوخ بسرعة تنفيذ «حياة كريمة».. وبدء المرحلتين الثانية والثالثة