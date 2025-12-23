أعلن الدكتور أحمد راغب إطلاق الاتحاد الرياضي للجامعات، مشروع "تطوير الهوية البصرية للرياضة الجامعية المصرية"، وتغيير مسمى دوري الجامعات المصرية ودوري الأقاليم للعام الأكاديمي 2026/2027، وينفذ المشروع عبر مسابقة رسمية لطلاب كليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة وأقسام العمارة بالجامعات المصرية، بهدف ابتكار هوية بصرية حديثة وعصرية، قابلة للتطبيق على مختلف الوسائط، المستدامة، والمعبرة عن روح الشباب والقيم الرياضية والتميز الجامعي في مصر.

وأضاف، خلال تصريحات على هامش، اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لشئون التعليم والطلاب، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أن المسابقة انطلقت ديسمبر الجاري، على أن يكون موعد تسليم الأعمال النهائية للطلاب 15 يناير، وإعلان النتيجة 25 يناير 2026، وللمشاركة في المسابقة، يمكن الدخول عبر الرابط التالي اضغط هنا.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد استعرضت خطة الأنشطة المستقبلية خلال الفترة القادمة، وموقف بعض الأنشطة من التنفيذ، حيث قدم تقريرًا عن المشروع الوطني للقراءة بدءًا من قرار المجلس الأعلى للجامعات بتعميم المشروع على الجامعات المصرية، وعقد ندوة تعريفية كبرى بجامعة الإسكندرية في أكتوبر الماضي بحضور أكثر من 500 طالب، إضافة إلى لقاء تمهيدي لشرح آليات التسجيل والتعميم لمنسقي الجامعات، ولقاء جماعي لممثلي الطلاب بمعهد إعداد القادة، وندوات جامعية بجامعات سوهاج وقنا وأسيوط خلال نوفمبر، إلى جانب فعاليات موسعة في ديسمبر الحالي بجامعات عين شمس، القاهرة، الأقصر، قناة السويس، دمياط، دمنهور، العاصمة (حلوان)، وكفر الشيخ.

اقرأ أيضاً:

برودة شديدة وشبورة ورياح.. الأرصاد تُعلن طقس الـ5 أيام المقبلة

عماد الدين أديب: مصر تحتاج رئيس وزراء جديد يقول لأكبر رأس في البلد "لأ"