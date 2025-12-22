قدّم الدكتور مصطفى الناظر، من المركز القومي للبحوث، تسع معلومات علمية على شكل استفسارات وأسئلة مع إجاباتها؛ لتصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة حول الظواهر الفيزيائية في حياتنا اليومية، ومساعدة القراء على فهم القوانين العلمية بشكل أبسط وأدق.

وفيما يلي التصحيحات المبسطة التي تساعد على فهم القوانين العلمية بشكل أوضح:

1.هل الحركة تحتاج دفعًا مستمرًا؟

خطأ. وفقًا لقانون نيوتن الأول، يبقى الجسم في حالة حركة منتظمة ما لم تؤثر عليه قوة غير متزنة. التوقف اليومي للأجسام ناتج عن الاحتكاك.

2. هل الوزن = الكتلة؟

خطأ. الكتلة هي مقدار المادة في الجسم، أما الوزن فهو القوة الناتجة عن تأثير الجاذبية عليه، ويُحسب بالعلاقة: (W = m × g).

3. هل الصاروخ يتحرك بدفع الهواء؟

خطأ. يتحرك الصاروخ بدفع غازات الوقود للخلف، فتدفعه هذه الغازات إلى الأمام وفق مبدأ الفعل ورد الفعل، وذلك بغض النظر عن وجود الهواء.

4.هل التسارع يعني زيادة السرعة؟

خطأ. التسارع هو معدل تغيّر السرعة المتجهة، وقد يكون التغيّر في المقدار أو في الاتجاه فقط، كما في الحركة الدائرية.

5.هل الأجسام الثقيلة تسقط أسرع؟

خطأ. في غياب مقاومة الهواء، تسقط جميع الأجسام بنفس التسارع. أما الفرق الظاهر فيرجع إلى تأثير مقاومة الهواء.

6. هل القوة الطردية تدفعك إلى الخارج؟

خطأ. في الإطار الثابت لا توجد قوة طردية حقيقية، وما نشعر به هو القصور الذاتي الذي يحافظ على الحركة في خط مستقيم. أما "القوة الطردية" فهي قوة وهمية تُستخدم لتبسيط الوصف في الإطار الدوّار.

7. هل المادة والطاقة المظلمة متشابهتان؟

خطأ. المادة المظلمة تؤثر بالجاذبية وتساعد على تجمّع المجرات، بينما الطاقة المظلمة تسبب تسارع تمدّد الكون؛ وهما كيانان مختلفان تمامًا.

8. هل لا توجد جاذبية في الفضاء ؟

خطأ. الجاذبية موجودة في كل مكان، لكن الشعور بانعدام الوزن في الفضاء ينتج عن حالة السقوط الحر أثناء الدوران في مدار الأرض.

9.هل الحالات الطبيعية للمادة ثلاثة فقط (صلبة وسائلة وغازية)؟

خطأ. هناك حالات أخرى للمادة، مثل البلازما ومكثفات بوز-آينشتاين، إضافة إلى حالات غريبة تظهر عند درجات حرارة وضغوط فائقة.

