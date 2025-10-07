نائب رئيس جامعة عين شمس: "جامعة الطفل نموذج رائد في الإبداع"

افتتحت الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، فعاليات حفل ختام برنامج "جامعة الطفل" للمرحلتين السابعة والثامنة (المجمعة والتخصصية)، بحضور الدكتورة شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة رنا رفاعي، المدير التنفيذي لبرنامج جامعة الطفل بأكاديمية البحث العلمي، والدكتورة هدى سوسة، مدير إدارة المنح والمشروعات بقطاع العلاقات الدولية، وذلك تحت إشراف وتنسيق الدكتورة نهى الرافعي، نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق برنامج جامعة الطفل بالجامعة.

وأكدت أن "جامعة الطفل" تمثل نموذجًا رائدًا في تنمية الإبداع ودعم المواهب العلمية منذ الصغر، موجّهة الشكر لأولياء الأمور على وعيهم وحرصهم على إتاحة هذه الفرصة لأبنائهم.

كما توجهت بالشكر إلى أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا على دعمها المستمر وتطويرها المتواصل للبرنامج، وإضافة التخصصات التي تثري التجربة التعليمية للأطفال.

وقدمت خالص تقديرها للمسؤولين عن البرنامج بجامعة عين شمس، وعلى رأسهم الدكتورة نهى الرافعي، لما تبذله من جهدٍ مخلص في رعاية الأطفال ومساندتهم بمحبة وإخلاص، مشيدةً بدور العمداء ومنسقي الكليات في إنجاح هذا المشروع التربوي المتميز.

واختتمت كلمتها بتمنياتها الخالصة للأطفال بمستقبلٍ مشرقٍ حافلٍ بالأمل والنجاح والتميز.

من جانبها، عبّرت الدكتورة شيرويت الأحمدي عن فخرها بمستوى الطلاب وما أبدوه من شغفٍ وحبٍ للمعرفة خلال زياراتهم لكليات الجامعة ومعاملها، مشيدةً بجهود الكليات المشاركة في إتاحة تجربة تعليمية تفاعلية تُنمّي الحس الإبداعي لدى الأطفال، مؤكدة أن أطفال اليوم هم علماء وفنانو المستقبل.

كما أعربت الدكتورة رنا رفاعي عن سعادتها بالمشاركة في الحفل، مشيدةً بدعم جامعة عين شمس لرسالة البرنامج وحرصها على زرع قيمة العلم في نفوس الأطفال، وتذليل كافة العقبات أمامهم ليظلوا دومًا شغوفين بالمعرفة والاكتشاف.

وأكدت الدكتورة هدى سوسة أن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تُعد من أبرز الجهات الداعمة للابتكار في مصر، مشيرةً إلى أن تجربة الأطفال داخل معامل كلية الهندسة تمثل خطوة متميزة تُنمّي الثقة بالنفس وروح الابتكار لديهم، بما يؤهلهم ليكونوا جيلًا مبدعًا ومؤهلًا علميًا.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة نهى الرافعي أن جامعة عين شمس كانت من أوائل الجامعات الرائدة في تنفيذ برنامج "جامعة الطفل"، بل كانت أول من أطلق المرحلة التخصصية على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن العمل الجماعي وروح الفريق كانا سببًا رئيسيًا في نجاح المشروع بهذا الشكل المشرف، معربةً عن شكرها لقيادات الجامعة وأكاديمية البحث العلمي على دعمهم الكامل وتوفيرهم لكافة الإمكانيات اللازمة لضمان سلامة الأطفال وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وتضمن الحفل الختامي فقراتٍ فنيةً وعلميةً متنوعةً قدمها الأطفال، شملت عروضًا موسيقيةً وغنائيةً وكورالًا ومقاطع شعرية، إلى جانب عروض علمية تفاعلية.

كما تم التقاط صورٍ تذكارية جمعت فريق عمل إدارة المنح والمشروعات وممثلي الكليات المشاركة، وهي: الحاسبات والمعلومات، والتربية النوعية، والعلوم، والدراسات والبحوث البيئية، والآثار، ومركز الابتكار وريادة الأعمال، إضافةً إلى طلاب رعاية الشباب بالجامعة.