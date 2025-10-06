أ ش أ

وافق وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور على فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 من الحاصلين على الشهادات الثانوية المختلفة (العامة والفنية)، للتقديم بالمعاهد الخاصة العالية والمتوسطة للعام الجامعي (2025 - 2026) وفقًا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وذلك في إطار حرص الوزارة على إتاحة الفرص التعليمية أمام جميع الطلاب واستيعاب الراغبين في استكمال مسيرتهم الدراسية.

من جانبه وجه رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة غانم، وفقًا لبيان الوزارة، بالاستجابة لطلبات أولياء الأمور والطلاب الذين لم يتمكنوا من التقديم خلال الأعوام السابقة، حرصًا من الوزارة على دعم مستقبلهم التعليمي، وتأكيدًا لدورها في تيسير السبل لاستيعاب جميع الطلاب المستحقين للالتحاق بالتعليم العالي، من خلال فتح باب التقديم عبر الرابط المخصص لذلك.

ويمكن للطلاب الراغبين في التقديم اعتبارًا من اليوم وحتى الساعة 5 مساء السبت المقبل الدخول على الرابط التالي: هنا

، أو مسح رمز الاستجابة السريع (QR Code) لاستكمال إجراءات التقديم وفق التعليمات المعلنة.

