قرار من مجلس الجامعات الأهلية للمرشحين لرئاسة جامعة جنوب الوادي

قررت لجنة اختيار رؤساء الجامعات الأهلية المشكلة من مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، عن إجراء المقابلات الشخصية للمرشحين لرئاسة الجامعات الأهلية وجامعة جنوب الوادي الأهلية، حيث تقرر أن يكون السبت 18 أكتوبر الجاري في حي السفارات مدينة نصر، الواحدة ظهرًا.

وتضم القائمة النهائية للمرشحين على منصب رئيس جامعة جنوب الوادي الأهلية 7 مرشحين كالتالي:

1- يوسف أحمد مجد حسن، أستاذ بكلية العلوم ورئيس جامعة جنوب الوادي سابقًا.

2- عباس محمد مجد منصور، أستاذ بكلية العلوم ورئيس الجامعة سابقًا.

3- أشرف مجد أبو الوفا طايع، عميد كلية الصيدلة بجامعة جنوب الوادي سابقًا.

4- محيي الدين عبد القادر الضوي، أستاذ بكلية الزراعة جامعة جنوب الوادي.

5- محسن مجد الدين مجد أبوزيد، وكيل كلية الآثار لشؤون التعليم والطلاب بجامعة القاهرة.

6- هشام عبد الحكم عبد القوي حسن، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة سابقًا.

7- حجاج خادم أحمد علي، أستاذ بكلية التربية بجامعة جنوب الوادي.

