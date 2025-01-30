4 فصول دراسية و60 ساعة.. تفاصيل دبلومة تصميم البراند من جامعة حلوان

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان، عن دبلومة تصميم البراند، وهي دبلومة مهنية مقدمة للمتخصصين وغير المتخصصين في مجال تصميم البراند، وهو ما يساعد على تطوير مهارات جميع الفئات والحصول على فرص توظيف أفضل.

تبلغ مدة الدبلومة المهنية 60 ساعة معتمدة مقسمة على 4 فصول دراسية، بواقع 15 ساعة معتمدة للفصل الدراسي الواحد.

ويشترط لقيد الدارس أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس/ ليسانس أو ما يعادلها من الكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة، ويستمر التقديم حتى 20 فبراير 2025 اضغط هنا.

وتهدف هذه الدبلومة لتأهيل كوادر فنية في مجال الإعلان قادرة على الابتكار وتطوير الحلول التصميمية، وتعزيز المساهمة الإبداعية التخصصية لمكانة قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في خدمة المجتمع المحلي والإقليمي والدولي.

كما تهدف إلى تقديم الخبرات المتخصصة والاستشارية للمؤسسات المتخصصة والهيئات الرسمية محليًا وإقليميًا ودوليًا في مجال الاعلان، وكذلك إيجاد حلول لمشكلات سوق العمل من خلال الربط بين التعليم ما بعد الجامعي ومشكلات المجتمع لمواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

وفي نهاية الدبلومة وبعد اجتياز المدة المحددة (60 ساعة معتمدة) يحصل المتقدم على شهادة معتمدة.

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