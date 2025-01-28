خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية خلال إجازة منتصف العام الدراسي بجامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، خريطة الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تُقيمها وتشارك فيها الجامعة، خلال إجازة منتصف العام الدراسي، في إطار حرص الجامعة على بناء شخصية طلابها وصقل مواهبهم الإبداعية.

ووجه رئيس جامعة القاهرة بترتيب زيارات طلاب الجامعة للإطلاع على اصطفاف حماة الوطن من رجال الشرطة والقوات المسلحة، بالإضافة إلى زيارات للمشروعات القومية، وإطلاق المسابقات الثقافية والفنية والعلمية والرياضية، وتفعيل دور مراكز التدريب بالجامعة لإكساب الطلاب مهارات جديدة في التحول الرقمي، واللغات، والحاسب الآلي والمهارات القيادية وغيرها.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن تنظيم المسابقات والأنشطة الطلابية تسهم في تشجيع الطلاب على صقل مواهبهم وإبرازها وتنمية قدراتهم الذهنية والفكرية وإتاحة الفرصة أمام الموهوبين، مشيرًا إلى أن الطلاب الراغبين في الاشتراك في الأنشطة الطلابية عليهم التوجه إلى الإدارة العامة لرعاية الشباب بالمدينة الرياضية والكليات.

وتتضمن فعاليات النشاط الاجتماعي، تدريب الطلاب علي الأشغال المعدنية والرسم علي الزجاج، وتنظيم مجموعة من الورش العملية على أيدي متخصصين فى المجالين باستخدام خامات يتم التدريب عليها لاضفاء الجانب العملي على محتوى الورش ويسمح للطلاب بممارسة العملية الفنية بشكل كامل، إلى جانب تنظيم دورة تدريبة للمشاركين فى مسابقة إبداع 13 للطالب والطالبة المثالية بمركز الموهبة والابداع، وتنظيم معسكر تدريبى لطلاب الشطرنج استعدادً للمشاركة فى مسابقة الشطرنج على مستوى الجامعات المصرية التي تُقام في فبراير 2025 .

وتشمل الأنشطة الثقافية، تنظيم عدة ورش تدريبية فى مجال الشعر والبحث والقصة القصيرة والمقال ومجلات الحائط خلال فترة الإجازة، إلى جانب المشاركة فى مسابقة دورى المعلومات، والشعر الفصحى، والشعر العامية، والرواية، والقصة القصيرة، والتأليف المسرحى، والأفلام القصيرة، والمراسل غير متخصص، إلى جانب تنظيم ورش عمل مختلفة لدمج ذوي الهمم فى المجتمع فى مجلات الحائط ودوري المعلومات، والأنشطة الفنية.

ويتضمن النشاط العلمي، تنظيم ورش عمل تدريبية فى مجالات الابتكارات الهندسية، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، والروبوتات والذكاء الإصطناعى، والأمن السيبرانى استعدادًا للمشاركة فى الملتقيات القمية.

وتتنوع مجالات الأنشطة الرياضية التي تنظمها الجامعة لطلابها، وتشمل تدريب الطلاب علي الألعاب الرياضية المختلفة مثل خماسى قدم، وسلة طلبة وطالبات، وطائرة طلبة و طالبات، وتنس طاولة طلبة وطالبات، واسكواش، وتنس أرضى، والعاب قوى، واللياقة البدنية ، بالإضافة إلى تنظيم مجموعة من ورش العمل والندوات التأهيلية للأخصائيين المسؤولين عن تنفيذ قرارات الاتحادات الطلابية إداريًا بما يتناسب مع دورها في خدمة الطلاب.

ويتضمن النشاط الفني، تنظيم ورش تدريبية فى مجالات الفنون التشكيلية، والمسرح، والكورال والموسيقى، والإنشاد الدينى، والترانيم، وتنظيم ورش عمل تعتمد على المحاكاة لأنشطة المسابقة الرئيسية ترتكز على مراعاة الاطر العامة وقواعد التحكيم الخاصة بمسابقات ابداع 13.

كما تنظم الجامعة، رحلة الاقصر وأسوان خلال الفترة من 31 يناير حتى 7 فبراير 2025 لعدد 40 طالبا وطالبة، وتنظيم يوم رياضى يتضمن العابا ترويحية ومنافسات فى كافة الأنشطة بين طلاب الاتحادات من مختلف الكليات، والمشاركة في احتفالات عيد الشرطة بأكاديمية الشرطة، وتنظيم عدة زيارات لمعرض الكتاب في دورته الـ56، إلى جانب تنظيم عدة ندوات لتعزيز الولاء والانتماء، بالإضافة إلي تنظيم عدة زيارات للأماكن السياحية مثل القلعة والأهرامات وشارع المعز، بهدف تعزيز الهوية لدى الطلاب.

وتنظم الجامعة كذلك، دورة تدريبية حول تنمية المهارت الحياتية، وتنظيم دورة تدريبة حول مهارات التفكير الابداعى خلال الفترة من 5إلي 6 فبراير 2025، وذلك بمركز إعداد القادة، إلى جانب تنظيم معسكر تدريبى لمنتخب الجامعة، والاستعداد والتجهيز للمهرجان الكشفى والارشادى للعام الجامعى 2024/2025.

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