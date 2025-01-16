رابط النتيجة.. "آثار عين شمس" تعلن نتائج امتحانات الترك الأول بنسبة نجاح 99.9%

كتب- عمر صبري:

أعلن الدكتور حسام طنطاوي، عميد كلية الآثار جامعة عين شمس، انتهاء كامل أعمال امتحانات مرحلة البكالوريوس ورصد النتائج للمستويات الأربعة.

وأضاف عميد الكلية، أن نسب النجاح العامة للمستوى الأول بلغت ٨٠.٣٨% ، و٩٩.٢٨% للمستوى الثاني، و٩٩.٧% للمستوى الثالث، و٩٩.٩% للمستوى الرابع.

وأوضحت الدكتورة نوال جابر محمد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من أعمال الامتحانات لمرحلة البكالوربوس (المستويات الأربع بكل برامجها) يوم الأربعاء ١٥ يناير، وتم رصد النتائج وإعلانها إلكترونيًا؛ في إطار التحول الرقمي الذي تتبعه الجامعة منذ سنوات من خلال برنامج الكنترول الإلكتروني المُعد من قِبل خبراء كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة ضمن نظام إدارة الجامعة UMS.

ويمكن لطلاب الكلية، الاطلاع على نتائجهم بعد إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بكل طالب من خلال، الضغط هنا.

ومن المقرر فتح باب الالتماسات بدءًا من يوم الأحد 19 يناير وحتى الثلاثاء 21 يناير 2025.

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