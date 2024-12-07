الثالثة محليًّا.. ترتيب جامعة عين شمس في تصنيف التايمز للجامعات العربية

كتب- عمر صبري:

أعلنت مؤسسة التايمز للتعليم العالي Times Higher Education، نتائج نسخة التصنيف الخاص بالمنطقة العربية لعام 2024، وأظهرت النتائج تقدم جامعة عين شمس للمركز ١٦ بعد أن كانت في المركز ٣٣ في تصنيف ٢٠٢٣ في تصنيف Times Higher

Education Arab Ranking.

جاء ذلك خلال حفل إعلان النتائج واستلام الدروع بدبي في ملتقى الجامعات العربية - THE ARAB SUMMIT AND AWARDS.

وأكد الدكتور محمد ضياء، رئيس جامعة عين شمس، أن تصدر جامعة عين شمس للمركز الثالث محليًّا والسادس عشر عربيًّا يأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الجامعة لتحسين جودة التعليم، وتعزيز البحث العلمي، والتعاون الدولي.

ووجه ضياء التهنئة لمنتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز هو نتيجة العمل الجاد والتعاون المثمر، وشدد على أهمية مواصلة الجهود لتحسين الأداء والارتقاء بمكانة الجامعة وتصدرها على المستويين الإقليمي والدولي.

وأشارت الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس جامعة عين شمس، إلى أن استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي والباحثين تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية التي تواجه الدول العربية ووطننا بشكل خاص ومحاولة حلها من خلال إنتاج المزيد من البحوث القابلة للتطبيق، والتقنيات والابتكارات الجديدة.

وأوضح الدكتور أحمد البنا، مدير إدارة التصنيف الدولي بالجامعة، أن مؤسسة التايمز للتعليم العالي (Times Higher Education) أطلقت هذه النسخة من التصنيف للدول العربية منذ 3 سنوات، وتعتمد في تقييم الجامعات العربية على نفس محاور التصنيف العالمي، وهي خمسة محاور رئيسية تشمل: محور البحث العلمي، ويهتم بجودة الأبحاث وحجمها وتأثيرها، ومحور بيئة التعليم وجودتها، ويقيس محور التأثير المجتمعي المساهمة في المجتمع المحلي والإقليمي، بالإضافة إلى محور التدويل ويشمل؛ التعاون مع الجامعات الدولية، ونسبة الطلاب والموظفين الدوليين، ومحور التطبيق في الصناعة ويختص بالتعاون مع الشركات والمجالات الصناعية، وقد شمل التقييم بالتصنيف لهذا العام 238 مؤسسة من 16 دولة عربية.

جدير بالذكر أنه تم تكريم جامعة عين شمس بحفل أقامته منظمة Times Higher Education، وتسلم الدرع الدكتور أحمد البنا مدير إدارة التصنيف الدولي نيابةً عن الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة.

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