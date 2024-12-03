أماني كامل مستشارا.. قرارات وتكليفات بمناصب جديدة بجامعة عين شمس

كتب- عمر صبري:

أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارًا بتكليف الدكتورة أماني أسامة كامل حسن، عميد كلية الصيدلة، مستشارا لرئيس الجامعة لشئون البحث العلمي والتصـنيف الدولي اعتبارا من ٢٠٢٤/١٢/٢ ولمدة عام بجانب عملها.

كما أصدر الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتورة نجوى لطفي مصطفى بدر، بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات اعتبارا من ٢٠٢٤ /١٢/ ٢ ولحين تعيين عميدا للكلية.

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