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جامعة علوم الإدارة الدولية ISM بألمانيا تناقش تمويل مشروعات بحثية في مصر.. تفاصيل

03:38 م الإثنين 16 ديسمبر 2024

جامعة حلوان

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كتب- عمر صبري:

استضاف أعضاء مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، ممثل جامعة علوم الإدارة الدولية ISM بألمانيا، وذلك في إطار دور مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان في تعزيز التعاون الدائم مع الجامعات الاجنبية المختلفة.

وبحسب بيان، تم مناقشة سبل التعاون المشتركة بين جامعة ISM وجامعة حلوان والتي من خلالها فتح مجال تبادل الخبرات الأكاديمية وأجراء البحوث المشتركة، مما يسهم في تعزيز الإبداع والابتكار العلمي وتقديم برامج أكاديمية متطورة وذات جودة عالية.

حضر اللقاء الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي مدير مكتب العلاقات الدولية، والدكتورة "جاكلين توشيل" بجامعة علوم الإدارة الدولية ISM بألمانيا، والدكتورة سارة البية وكيلة كلية علوم الرياضة بنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتناول اللقاء مناقشة فرص تمويل المشروعات المشتركة والتي تسهم في رفع مستوى التصنيف الأكاديمي للجامعة، ويزيد من مكانتها بين المؤسسات التعليمية الدولية.

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جامعة حلوان جامعة علوم الإدارة الدولية محمد عبد العظيم الشيمي
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