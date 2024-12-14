موعد امتحانات الفصل الأول بالجامعات والمعاهد لعام 2024 - 2025

كتب- عمر صبري:

تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2024-2025 في الجامعات الحكومية، الخاصة، الأهلية، التكنولوجية، وأفرع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى المعاهد العليا الخاصة والمتوسطة، اعتبارًا من يوم السبت 4 يناير 2025، وذلك وفقًا لأجندة المجلس الأعلى للجامعات.

الخريطة الزمنية للعام الجامعي 2024/2025:

بدء العام الدراسي: السبت 28 سبتمبر 2024.

مدة الدراسة في الفصل الأول: 14 أسبوعًا، تنتهي يوم الخميس 2 يناير 2025.

امتحانات الفصل الأول: تبدأ السبت 4 يناير 2025، وتنتهي الخميس 23 يناير 2025.

إجازة منتصف العام: من السبت 25 يناير 2025 حتى الخميس 6 فبراير 2025.

الفصل الدراسي الثاني:

يبدأ اعتبارًا من السبت 8 فبراير 2025، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا، حتى الخميس 29 مايو 2025.

تُعقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

تأتي هذه المواعيد في إطار الالتزام بالخريطة الزمنية المحددة من المجلس الأعلى للجامعات لضمان انتظام العملية التعليمية في مختلف الجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية.

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