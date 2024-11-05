جامعة 6 أكتوبر تطلق قافلة طبية لمركز الصف بالجيزة.. وتقدم الكشف والعلاج لـ949 حالة

كتب - عمر صبري:

نظمت جامعة 6 أكتوبر بالتعاون مع جمعية الشيخ الحصري قافلة طبية شاملة لقرية المنيا بمركز الصف في محافظة الجيزة، بمشاركة عدة كليات من الجامعة. شملت القافلة كليات الطب والجراحة، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، الصيدلة، التمريض، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، فيما قدمت كلية الإعلام وفنون الاتصال التغطية الإعلامية للقافلة. جاءت هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور أحمد زكي بدر، رئيس مجلس أمناء جامعة 6 أكتوبر، والدكتور ممدوح مصطفى غراب، رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

توزعت الخدمات الطبية على عدة عيادات، حيث خصصت كلية الطب أربع عيادات للكشف في تخصصات الباطنة، الأطفال، الأمراض الجلدية، والعظام، بالإضافة إلى عيادات طب الأسنان التي أجرت 317 كشفاً، وعيادة العلاج الطبيعي التي فحصت 10 حالات. كما قامت كلية التمريض بفحص مستوى السكر العشوائي لـ100 حالة، واكتشفت 9 حالات جديدة من مرضى السكر. وأجرت كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية تحاليل للكشف عن فيروس الالتهاب الكبدي (بي وسي) لـ50 حالة.

بلغ إجمالي الحالات التي تم الكشف عليها 949 حالة في مختلف التخصصات، وتم تقديم الأدوية لهم جميعاً وتوزيع معاجين وفرش الأسنان، وهو ما لاقى استحسان أهالي القرية الذين طالبوا بتكرار هذه القوافل في منطقتهم والقرى المجاورة الأكثر احتياجاً.

كما قامت القافلة بتوعية 246 من الأهالي حول كيفية التعامل مع مرضى السكر وأعراضه، إضافة إلى الوقاية من سرطان الثدي والتعريف بالعادات الصحية السليمة. وتم تحويل 19 حالة إلى مستشفى الجامعة لإجراء المزيد من الفحوصات واستكمال العلاج، بالإضافة إلى توزيع المطبوعات التوعوية على الأهالي.