الجامعة الأمريكية تكرم وزير شؤون مجلس الوزراء الإماراتي بالزمالة الفخرية

كتب- عمر صبري:

استقبلت الجامعة الأمريكية بالقاهرة محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال زيارة خاصة لحرمها الجامعي.

وتقديرًا لإسهاماته البارزة في مجال القيادة والابتكار على المستوى الدولي، منحه رئيس الجامعة الدكتور أحمد دلّال الزمالة الفخرية العالمية، وهي أعلى تكريم تقدمه الجامعة لشخصيات استثنائية حققت إنجازات بارزة في القيادة الدولية، العلاقات العالمية، والمبادرات التي تعالج التحديات الأكثر إلحاحًا عالميًا، وفق بيان اليوم.

إشادة بمسيرة القرقاوي

أثناء تقديم الزمالة، أشاد الدكتور دلّال بمسيرة الوزير القرقاوي المهنية، وقال: "على مدار مسيرته المهنية المتميزة، جسّد معاليه معاني القيادة الحقيقية في القرن الحادي والعشرين من خلال عمله الرائد في مجال الابتكار والسياسات الحكومية العامة."

وقام الوزير الإماراتي بجولة شملت أهم مرافق الحرم الجامعي، بما في ذلك الكليات المختلفة، مكتبات الجامعة، ومركز البحوث التطبيقية للبيئة والاستدامة، وشكّلت الزيارة خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات بين الجامعة والقادة الإقليميين، مما يمهد الطريق لشراكات مبتكرة في مجال التعليم العالي.

تعليق القرقاوي على التكريم

في تعليق على هذا التكريم، قال القرقاوي: "تمثل الجامعة الأمريكية بالقاهرة واحدة من أهم منارات العلم والفكر في المنطقة، ونموذجًا لجامعات المستقبل التي تضم أفضل الخبرات الأكاديمية والمعرفية. هذا التكريم يمثل تقديرًا ملموسًا ومحفزًا للأجيال الجديدة من قادة المنطقة لبذل المزيد من الجهد والعطاء."

وأضاف أن هذا التكريم يعكس الشراكة الحيوية بين القطاع الأكاديمي والقطاع الحكومي، ويؤكد أهمية تعزيز هذه العلاقة لتحقيق التنمية المستدامة.

إلى جانب منصبه كوزير لشؤون مجلس الوزراء، يشغل القرقاوي العديد من المناصب القيادية، أبرزها نائب رئيس المجلس الوزاري للتنمية، ورئيس المكتب التنفيذي لإمارة دبي، ورئيس القمة العالمية للحكومات، ونائب رئيس مجلس الأمناء والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل. كما أنه الأمين العام لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ورئيس متحف المستقبل، ورئيس مجلس أمناء نوابغ العرب.

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