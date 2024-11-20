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مركز اللغات بحلوان: دورات في اللغة الإنجليزية مقابل 600 جنيه

04:09 م الأربعاء 20 نوفمبر 2024

الدكتور السيد قنديل

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كتب- عمر صبري:

أعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب في جامعة حلوان عن بدء التسجيل في دورات جديدة للغة الإنجليزية تشمل 5 مستويات تعليمية متدرجة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة.

وبحسب بيان، أكد الدكتور قنديل على حرص جامعة حلوان على تقديم سلسلة الدورات التدريبية المتخصصة بهدف تطوير مهارات الطلاب اللغوية، بما يسهم في تلبية متطلبات سوق العمل المتغيرة.

وتشمل الدورات المستويات: الأول، والثاني، والثالث، والرابع، والخامس، تحت إشراف الدكتورة مها حسني، عميد كلية الآداب، والدكتورة أماني السيد، وكيل الكلية، والدكتور شادي الكردي، مدير المركز.

600 جنيه رسوم الالتحاق للطلاب المصريين

وأشار الدكتور شادي الكردي، مدير المركز، إلى أن رسوم الالتحاق للدارسين المصريين تبلغ 600 جنيه مع تقديم صورة من البطاقة الشخصية، بينما تبلغ الرسوم للدارسين الوافدين 150 دولاراً أمريكياً مع تقديم صورة من جواز السفر. كما أعلن عن تقديم خصم خاص للعاملين بجامعة حلوان وأبنائهم، دعماً من الجامعة لتطوير الكفاءات اللغوية لدى منتسبيها.

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الدكتور السيد قنديل مركز اللغات بحلوان دورات في اللغة الإنجليزية
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