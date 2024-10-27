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تعتمد على استغلال الأصول.. ما خطة جامعة القاهرة لتنمية مواردها الفترة المقبلة؟

02:01 ص الأحد 27 أكتوبر 2024

الدكتور محمد سامي عبد الصادق

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كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، في ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي". حضر الورشة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمهندس حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب نخبة من رؤساء الجامعات وقيادات وزارة التعليم العالي، في إطار جهود الجامعات المصرية لتعزيز استثماراتها وتطوير منظومتها التعليمية والبحثية.

خلال الورشة، استعرض الدكتور محمد سامي تجربة جامعة القاهرة في تنمية مواردها من خلال جذب الطلاب الوافدين وتقديم برامج تخصصية مبتكرة تواكب سوق العمل، فضلا عن الاستثمار في الأصول المادية والمعنوية للجامعة، والتوسع في تنفيذ شراكات مع جامعات أجنبية متقدمة في التصنيفات الدولية في العديد من التخصصات، بما يسهم في تبادل الخبرات ورفع مستوى التعليم والبحث العلمي.

وتطرق الدكتور سامي عبد الصادق لبعض المشاريع البارزة التي تنفذها الجامعة، مثل الفرع الدولي لجامعة القاهرة، مستشفيات قصر العيني، المعهد القومي للأورام 500 500، مستشفى ثابت ثابت، والمجمع الطبي للأطفال.

وأكد رئيس جامعة القاهرة على أهمية تقديم برامج دراسية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية للأبحاث العلمية، مشيرًا إلى حرص الجامعة على الابتكار والتطوير في مختلف المجالات لتلبية احتياجات الطلاب والمجتمع.

وشهدت الورشة نقاشات موسعة بين رؤساء الجامعات وقيادات التعليم العالي حول تعزيز الاستثمار في التعليم العالي، وأسفرت هذه النقاشات عن أفكار بناءة تدعم جهود تطوير المنظومة التعليمية والبحثية المصرية مستقبلًا.

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