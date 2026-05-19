عقد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاء مهمًا بمقر المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، مع قيادات التعليم الفني بالمديريات على مستوى الجمهورية.

وجاء اللقاء في إطار جهود تطوير منظومة التعليم الفني، وتطبيق التعديلات الخاصة بقانون التعليم في هذا القطاع.

وأكد حدوث تطور كبير في منظومة التعليم الفني تحت مسماها الجديد «التعليم الفني والتقني – الثانوي التكنولوجي»، مشيرًا إلى ملامح هذا التحول وأهدافه.

كما استعرض منظومة البرامج الفنية الجديدة «الثانوي المهني» متعددة المستويات، والتي تتيح للطالب إنهاء دراسته خلال عام واحد للحصول على دبلوم مهني (المستوى الأول)، أو خلال عامين للحصول على دبلوم مهني (المستوى الثاني).

وأوضح أوجه التطوير في برامج الثلاث سنوات، إلى جانب المسمى الجديد للشهادة «البكالوريا المصرية التكنولوجية»، وما تتضمنه من تخصصات حديثة، لتحل محل شهادة الدبلوم الفني الحالية.

وشدد على أهمية مشاركة سوق العمل في المدارس الفنية والتكنولوجية، خاصة في مجالات التدريب والتقييم والتوظيف، بما يحقق التكامل بين التعليم واحتياجات سوق العمل.

كما أشار إلى إضافة مادة البرمجة والذكاء الاصطناعي لطلاب البكالوريا التكنولوجية اعتبارًا من العام الدراسي القادم، مع تزويد الطلاب بأجهزة التابلت، لدعم التحول الرقمي في التعليم الفني ومنظومة الجدارات.

واختُتم اللقاء بمناقشات موسعة مع مديري التعليم الفني بالمديريات والإدارات، وموجهي عموم التخصصات الفنية.

حضر اللقاء الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير مدارس التعليم الفني، والدكتور أشرف بهجات، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية معلمي التعليم الفني، والدكتورة أماني قرني، رئيس الإدارة المركزية لمدارس التعليم الفني، إلى جانب مديري النوعيات بالوزارة.