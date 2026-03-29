وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية باستكمال اليوم الدراسي للطلاب الذين حضروا إلى المدارس قبل قرارات المحافظين بتعطيل الدراسة، والذين تعذر على أولياء أمورهم اصطحابهم من المدارس، مع عدم اجراء أي امتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن القرار جاء نظرا لتواجد بعض الطلاب في المدارس قبيل صدور قرارات السادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بتعطيل اليوم الدراسي بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وشدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على كافة مدارس المحافظات الثلاثة عدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين استلامهم من قبل أولياء أمورهم.

كانت محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" قررت تعليق الدراسة اليوم الأحد، بسبب موجة من الطقس غير المستقر التي ضربت البلاد، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، في مشهد يعكس حالة التأهب القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.