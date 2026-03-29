قرار عاجل من التعليم بشأن الطلاب الذين تواجدوا بالمدارس قبل قرار تعطيل الدراسة

كتب : أحمد الجندي

09:53 ص 29/03/2026 تعديل في 09:53 ص

وزير التعليم خلال جولة في قنا- أرشيفية

وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كافة المدارس في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية باستكمال اليوم الدراسي للطلاب الذين حضروا إلى المدارس قبل قرارات المحافظين بتعطيل الدراسة، والذين تعذر على أولياء أمورهم اصطحابهم من المدارس، مع عدم اجراء أي امتحانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن القرار جاء نظرا لتواجد بعض الطلاب في المدارس قبيل صدور قرارات السادة محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية بتعطيل اليوم الدراسي بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وشدد السيد الوزير محمد عبد اللطيف على كافة مدارس المحافظات الثلاثة عدم ترك الطلاب خارج المدارس لحين استلامهم من قبل أولياء أمورهم.

كانت محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" قررت تعليق الدراسة اليوم الأحد، بسبب موجة من الطقس غير المستقر التي ضربت البلاد، مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ونشاط ملحوظ للرياح، في مشهد يعكس حالة التأهب القصوى لمواجهة التقلبات الجوية.

أمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأيام المقبلة
الجيش الإسرائيلي: تدمير مقرات ومواقع لإنتاج وتخزين الوسائل القتالية في
باكستان تعلن موافقة إيران على السماح بمرور 20 من سفنها عبر مضيق هرمز
حدث بالفن | فنان يتعرض لحادث والحالة الصحية لـ طارق النهري وتأثير غلق السينمات
القاهرة والجيزة والقليوبية.. تعليق الدراسة اليوم في 3 محافظات بسبب سوء

