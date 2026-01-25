إعلان

اليوم.. نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي بالقاهرة (رابط للاستعلام)

كتب : أحمد الجندي

11:05 ص 25/01/2026 تعديل في 01:17 م

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، صدور نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي اليوم الأحد 25 يناير 2026، لجميع المدارس التابعة للمديرية.

ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوى محافظة القاهرة من خلال الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة من خلال هذا الرابط هنا

و أكدت المديرية أن النتائج ستكون متاحة اليوم لجميع طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في كافة المدارس بالقاهرة، وذلك بعد الانتهاء من رصد الدرجات.

تعليم القاهرة نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي طلاب الصف الأول والثاني الثانوي

