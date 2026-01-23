إعلان

محمد صلاح مديراً للتعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم

كتب : أحمد الجندي

03:48 م 23/01/2026

محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين الدكتور محمد صلاح في منصب مدير التعليم الإعدادي بقطاع التعليم العام بالوزارة.

وكان الدكتور محمد صلاح يشغل سابقًا منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وحقق العديد من النجاحات كونه من القيادات المتميزة في تطوير العملية التعليمية.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات الإدارية وتطوير منظومة التعليم الإعدادي على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضاً:

رابط نتيجة صفوف النقل في القاهرة الترم الأول 2026.. ظهرت الآن

أبرزها هشاشة العظام.. توصيات مؤتمر الروماتيزم والتأهيل بطب عين شمس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف الدكتور محمد صلاح

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية
زووم

شقيق محمد صبحي يكشف لـ"مصراوي" تطورات حالته الصحية
حالة استثنائية.. لماذا يواصل الدوري السعودي مطاردة محمد صلاح رغم "شرط السن"؟
رياضة عربية وعالمية

حالة استثنائية.. لماذا يواصل الدوري السعودي مطاردة محمد صلاح رغم "شرط السن"؟
رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
علاقات

"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
وزير السياحة: حزم تحفيزية لدعم وتشجيع شركات الطيران لتنفيذ رحلاتها إلى مصر
أخبار مصر

وزير السياحة: حزم تحفيزية لدعم وتشجيع شركات الطيران لتنفيذ رحلاتها إلى مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026