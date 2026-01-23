محمد صلاح مديراً للتعليم الإعدادي بوزارة التربية والتعليم

أصدر محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا بتعيين الدكتور محمد صلاح في منصب مدير التعليم الإعدادي بقطاع التعليم العام بالوزارة.

وكان الدكتور محمد صلاح يشغل سابقًا منصب مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، وحقق العديد من النجاحات كونه من القيادات المتميزة في تطوير العملية التعليمية.

ويأتي هذا التعيين في إطار حرص الوزارة على تعزيز الكفاءات الإدارية وتطوير منظومة التعليم الإعدادي على مستوى الجمهورية.

