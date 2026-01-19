إعلان

التعليم تعلن أسماء المرشحين لمسابقة "المدير الفعّال".. وتحدد موعد المقابلات

كتب : أحمد الجندي

11:25 م 19/01/2026

وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن أسماء القيادات التعليمية المرشحة ضمن مسابقة "المدير الفعّال"، والذين تقرر عقد مقابلات شخصية لهم، وذلك عقب الانتهاء من تقييم ملفات الإنجاز الإلكترونية التي قام المرشحون برفعها، وتولت لجان التقييم المختصة فحصها ودراستها بدقة، تمهيدًا لاختيار مديرين اثنين يتمتعان بالكفاءة والتميز.

وفي هذا السياق، قامت وزارة التربية والتعليم بمخاطبة المديريات التعليمية لإبلاغها بأسماء المرشحين الذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى، وذلك لاستكمال باقي مراحل المسابقة من خلال الحضور الشخصي لإجراء المقابلات وذلك بمقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالعاصمة الإدارية وتحديدًا بالإدارة العامة لشئون القيادات التربوية بالدور الرابع، وذلك يوم الاثنين الموافق 26 يناير، في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وزارة التربية والتعليم مسابقة المدير الفعّال

