أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بالترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة وفق عدة قواعد.

وتضمنت القواعد أن يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية "عربي/ لغات" في إطار السياسة القومية للتعليم.

ونشرت الجريدة الرسمية في العدد الصادر اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء رقم 60 لسنة 2025، بشأن قواعد الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة.

وأوضحت الجريدة أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛ وعلى قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص وتعديلاته.

وعلى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 213 لسنة 2025 بشان نظام البكالوريا؛ وبناءً على ما عرضه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قرر

"المادة الأولى"

يكون الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا بالمدارس الخاصة، وفقًا للقواعد الآتية:

1- يطبق نظام البكالوريا على المدارس الخاصة المرخص لها بقبول الطلاب بالمرحلة الثانوية «عربي-لغات»، وفي إطار السياسة القومية للتعليم.

2- يجب أن يتوفر في المدارس الخاصة الكوادر البشرية وكافة التجهيزات الفنية والموارد اللازمة بما يتناسب ومقتضيات نظام البكالوريا وفق المعدلات المعمول بها في المدارس الرسمية المناظرة.

3- يصدر الترخيص بتشغيل نظام البكالوريا في المدارس الخاصة بقرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

4- تطبق في المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا ذات القواعد المطبقة في المدارس الرسمية المناظرة، وعلى الأخص ما يتعلق بالمقررات الدراسية والمناهج، ونظم التقويم والامتحان وضوابط ورسوم التقدم للامتحان.

5- تلتزم المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا بتمكين الطالب من اختيار الالتحاق بنظام البكالوريا أو التعليم الثانوي العام.

6- لا يجوز للمدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا تحصيل أية مبالغ مالية نظير اختيار الطالب للالتحاق بهذا النظام.

7- تتولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمديريات التعليمية المختصة الإشراف والرقابة على التزام المدارس الخاصة المرخص لها بتشغيل نظام البكالوريا، بكافة الضوابط والشروط المقررة لهذا النظام، وعلى الأخص الطبيعة المجانية والاختيارية له.