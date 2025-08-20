انتهاء امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

كتب- أحمد الجندي:

انتهى منذ قليل طلاب الثانوية العامة بالشعبة العلمية من أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة ضمن امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي، حيث انطلق الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا ليستمر لمدة ساعتين كاملتين، حيث اختتم في تمام الحادية عشرة ظهرًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على أن الامتحانات تسير وفق الخطة الزمنية المعتمدة، مع الالتزام الكامل بضوابط منع الغش وتوفير بيئة امتحانية آمنة وهادئة للطلاب.

كما شددت الوزارة على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والضوابط الخاصة بالامتحانات، لتأمين العملية التعليمية وحماية الطلاب والمعلمين على حد سواء.

اقرأ أيضاً:

"تعليم الجيزة" ترد على "الشائعات المثارة" بشأن البكالوريا المصرية

التقديم في هذا الموعد.. شروط التحاق طلاب الإعدادية العامة بالأزهر

نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية 2025