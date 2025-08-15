موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر للمدارس

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025- 2026، وموعد بدء العام الدراسي الجديد، بعد اعتمادها من محمد

عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي الجديد 2025- 2026.

وحددت الوزارة بداية العام الدراسي الجديد يوم 20 سبتمبر، وأن الفصل الدراسي الأول 18 أسبوعًا في 5 أيام دراسة أسبوعيًا يكون 90 يوما مطروح منها يومان إجازة عطلات رسمية بما يعادل 88 يوم دراسة فعلية، وتعقد جميع الامتحانات الشفوية والعملية قبل عقد الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن إجازة نصف العام تبدأ من يوم السبت 24 يناير، وتنتهي يوم الخميس الموافق 5 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وقطاع المعاهد الأزهرية، يتم توحيد الإجازة معهما.