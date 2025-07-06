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بدء امتحان الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025

09:00 ص الأحد 06 يوليو 2025

امتحانات الثانوية العامة

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كتب- أحمد الجندي:

بدأ طلاب الثانوية العامة الآن امتحان الرياضيات البحتة، ضمن جدول امتحانات الثانوية العامة في كافة لجان الامتحانات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

الجدير بالذكر، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواصفات امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة 2025،حيث يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة اليوم الأحد.

وأوضحت الوزارة، أن امتحان الرياضيات البحتة للثانوية العامة 2025 سيتكون من 20 سؤالًا فقط، حيث يتضمن 18 سؤالًا اختياريًا وسؤالين مقاليين، ومن بين الأسئلة، سيكون هناك 10 أسئلة اختيارية بدرجة واحدة لكل سؤال، بالإضافة إلى 10 أسئلة أخرى بدرجتين لكل سؤال، بما في ذلك الأسئلة المقالية.

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وزارة التربية والتعليم امتحان الرياضيات البحتة امتحانات الثانوية العامة
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