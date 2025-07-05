ننشر النماذج الاسترشادية للثانوية العامة الرياضيات البحتة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الاسترشادية للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025 ، لطلاب الصف الثالث الثانوي، وذلك عبر الموقع الرسمي للوزارة، حيث تهدف هذه الخطوة إلى تدريب الطلاب على نمط الأسئلة المتوقع في امتحانات نهاية العام بشكل عملي، حيث يعقد امتحان مادة الرياضيات البحتة لطلاب الثانوية العامة يوم الأحد 6 يوليو.

تحميل النماذج الاسترشادية عبر الموقع الرسمي

يمكن الآن للطلاب وأولياء الأمور تحميل النماذج الاسترشادية الجديدة للثانوية العامة مادة الرياضيات البحتة 2025 بسهولة من خلال الرابط الإلكتروني الذي وفرته وزارة التربية والتعليم من هنا

الجدير بالذكر، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أنه أدى طلاب الثانوية العامة (النظامين الجديد والقديم) بإجمالي عدد (770281) طالبًا/طالبة، الامتحان في مادة الكيمياء، لشعبة العلوم والرياضيات، والامتحان في مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية، وذلك أمام (1973) لجنة امتحانية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزراة، أنه أدى عدد (295) طالبًا/ طالبة من مدارس المكفوفين، (النظامين الجديد والقديم)، امتحان مادة الجغرافيا (ورقة ثانية) أمام (26) لجنة.

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