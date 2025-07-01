"المعلمين" توضح تفاصيل واقعة التعدي على معلمة بلجنة ثانوية بالقاهرة

كتب- أحمد الجندي:

تابعت غرفة العمليات المركزية بالنقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر محاولة اعتداء لفظي من أولياء أمور على معلمة منتدبة لأعمال الملاحظة بلجنة امتحانات الثانوية العامة في محافظة القاهرة.

وأوضحت النقابة أن الواقعة حدثت يوم الأحد الماضي داخل لجنة مدرسة النعام الإعدادية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية، وذلك بعد انتهاء امتحان اللغة الأجنبية الأولى، في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرًا، أي بعد أكثر من ساعة من انتهاء وقت الامتحان.

وأكدت أن عددًا من أولياء الأمور حاولوا دخول اللجنة بدعوى أن الملاحظين والمراقبين سحبوا أوراق الإجابة قبل انتهاء الوقت الرسمي، وقام بعضهم بالتعدي لفظيًا على معلمة منتدبة للملاحظة، وتصوير الواقعة ونشرها على منصات التواصل.

تدخل فوري من الشرطة.. والمعلمة تتنازل تقديرًا للظروف

وأشارت النقابة إلى أن إدارة اللجنة استدعت الشرطة فورًا، التي حضرت إلى المكان خلال دقائق، وتم استدعاء الطرفين للتحقيق، حيث تبين أن ادعاءات أولياء الأمور غير صحيحة، وأن المعلمين التزموا بتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بتوقيتات توزيع وسحب أوراق الامتحان.

وأظهرت المعلمة تفهمًا للضغط النفسي الواقع على أولياء الأمور خلال فترة الامتحانات، وتم الصلح واعتذار أولياء الأمور للمعلمة دون تحرير محضر رسمي بالواقعة.

النقابة: تقدير للموقف وضرورة لحماية المعلمين

وكلف نقيب المعلمين كلًا من سيد آدم، أمين صندوق الزمالة ورئيس فرعية شرق القاهرة، ومحمد إمام، أمين صندوق الفرعية، بالتواصل مع المعلمة للاطمئنان عليها، وتوجيه الشكر لها على تنازلها عن حقها القانوني من أجل تهدئة الأجواء وعدم إرباك الطلاب وأسرهم.

كما طالب الزناتي بضرورة تشديد إجراءات تأمين اللجان، وتوفير الحماية الكاملة للمعلمين المنتدبين لأعمال المراقبة، حفاظًا على كرامتهم وضمان سير الامتحانات في أجواء آمنة ومنضبطة.

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