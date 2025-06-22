تباين آراء أولياء الأمور حول امتحان اللغة العربية للثانوية العامة

كتب- أحمد الجندي:

تابعت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم وائتلاف أولياء الأمور، سير امتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد، مشيرة إلى وجود تباين في آراء الطلاب وأولياء الأمور بشأن مستوى الامتحان.

وأوضحت "أحمد" في تصريحات صحفية، أن آراء أولياء الأمور تراوحت بين من رأى الامتحان مناسبًا، ومن وجد بعض أجزائه صعبة، مشيرة إلى أن الجزء الخاص بالنحو كان محل إجماع من الطلاب وأولياء الأمور على صعوبته، حيث احتوى على نقاط وصفها البعض بأنها "خادعة" وتحتاج إلى طالب متميز لفهمها والتعامل معها بدقة.

وأضافت أن بعض أولياء الأمور أشاروا إلى أن الوقت المخصص للامتحان لم يكن كافيًا، خصوصًا مع وجود أسئلة تتطلب تفكيرًا وتحليلاً، إلا أن الغالبية أكدت أن الامتحان كان جيدًا في مجمله، باستثناء عدد من النقاط في النحو.

ودعت مؤسس اتحاد أمهات مصر الطلاب إلى التركيز في الامتحانات المقبلة، مؤكدة على أهمية توفير مناخ نفسي هادئ وداعم من جانب أولياء الأمور، بما يساعد الأبناء على الاستعداد الجيد واستكمال باقي الامتحانات بنجاح.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة امتحاني الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية، والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، يوم الخميس الموافق 26 يونيو الجاري.

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