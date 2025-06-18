فتح باب التظلمات من نتائج الشهادة الإعدادية في بني سويف

ني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت مديرية التربية والتعليم ببني سويف، فتح باب التظلمات للطلاب الراغبين في تقديم تظلم من نتائج الشهادة الإعدادية، وذلك بدءا من اليوم الأربعاء 18 يونيو، وحتى الخميس 3 يوليو، من الثامنة ونصف صباحا، وحتى الثانية عشرة ظهرا بديوان المديرية.

من جانبها أكدت أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى تحديد شباك لتلقي طلبات التظلم لقطاع " أ " والذي يضم إدارات بني سويف، والفشن، والواسطى، وآخر لقطاع "ب والذي يضم إدارات ببا، و سمسطا، وناصر، و اهناسيا، للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور.

وأشارت إلى قيام ولي الأمر أو الطالب بتسديد مبلغ 35 جنيها عن كل مادة تسدد بخزينة المديرية، وملء طلب مراجعة المواد من إدارة شؤون الطلبة بالمديرية، على أن يجري مراجعة أوراق إجابة قطاع" أ "بمقر مدرسة الشهيد نور الدين عبد العزيز الثانوية العسكرية، وقطاع" ب" بمدرسة جمال عبد الناصر الإبتدائية، و وجهت بتوفير كافة التيسيرات أمام الطلاب، وأولياء الأمور.