تفاصيل مواصفات امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الشكل النهائي لامتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة 2025، والتي تندرج ضمن المواد التي لا تُحتسب ضمن المجموع الكلي في النظام الجديد، وتشمل اللغات: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، الإسبانية، والصينية. ويخوض الطلاب هذا الامتحان غدًا الثلاثاء.

تفاصيل امتحان اللغة الأجنبية الثانية في النظام الجديد

وأوضحت الوزارة أن طلاب الثانوية العامة بالنظام الجديد سيؤدون اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية بصيغة "اختيار من متعدد" فقط، دون وجود أي أسئلة مقالية على الإطلاق، ويتضمن الامتحان في هذا النظام 42 سؤالًا موضوعيًا، تركز جميعها على قياس المهارات اللغوية بطريقة مبسطة ومباشرة.

شكل امتحان المادة بالنظام القديم

أما بالنسبة لطلاب الثانوية العامة بالنظام القديم، فقد أوضحت وزارة التعليم أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لديهم سيشمل 31 سؤالًا، منها سؤالان فقط من النوع المقالي، إلى جانب 29 سؤالًا بنظام الاختيار من متعدد، ويبلغ إجمالي الدرجات للمادة 40 درجة، يتم توزيعها بواقع 34 درجة للأسئلة الموضوعية، و6 درجات مخصصة للأسئلة المقالية.

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