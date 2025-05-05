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جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي 2025 بالقاهرة

08:48 م الإثنين 05 مايو 2025

مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة

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كتب- أحمد الجندي:

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة عن جداول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي 2025 والتي من المقرر أن تبدأ يوم الأربعاء 21 مايو وتنتهي يوم الثلاثاء 27 مايو.

جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي 2025 بالقاهرة

وأوضحت المديرية أن جدول امتحانات نهاية العام للصف الأول الثانوي 2025 كالتالي:

- الأربعاء 21 مايو : امتحان مادة اللغة العربية.

- الخميس 22 مايو: امتحان مادة الرياضيات.

السبت 24 مايو: امتحان مادة التاريخ.

الأحد 25 مايو: امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولي.

الاثنين 26 مايو: امتحان مادة العلوم المتكاملة.

الثلاثاء 27 مايو: امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

أولي ثانوية

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مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة جدول امتحانات نهاية العام الصف الأول الثانوي 2025 بالقاهرة طلاب الصف الأول الثانوي
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