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بدائل الثانوية العامة 2025.. تعرف على مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

07:30 ص الإثنين 26 مايو 2025

مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

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كتب- أحمد الجندي:

تعد مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات هي المدرسة الأولى التي تتخصص في مجال الميكاترونيات داخل مصر، وهي واحدة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية والتي تعد من المدارس التي ترتكز الدراسة فيها على العلوم الأساسية والثقافية والعلوم الفنية فى مجال التخصص والتدريب العملى لتأهيل الطلاب لسوق العمل.

مميزات الدراسة بمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات

وبحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات علي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك" فإن المميزات هي:

- الحصول علي شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

- حصول الطلاب علي شهادة دولية عند التخرج.

- فرص تعيين الطلاب المتميزين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

- مكافأة مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطلاب لمكان التدريب.

شروط التقديم والقبول بالمدرسة

- أن يكون حاصلاً علي الشهادة الإعدادية.
- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة، والجيزة، والقليوبية)، ومحافظة الشرقية.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام.

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة علي الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

-أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي والمقابلة الشخصية.


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مدرسة التكنولوجيا للميكاترونيات بدائل الثانوية العامة
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