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وزير التعليم يتفقد مدارس في كفر شكر لمتابعة انتظام الدراسة

12:03 م الأحد 06 أبريل 2025

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

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كتب- أحمد الجندي:

واصل محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جولاته الميدانية، وزار عددا من المدارس بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، لمتابعة سير وانتظام العملية التعليمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن توفير نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي للعام الدراسي 2025، استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، وذلك عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية للمديريات التعليمية في مختلف المحافظات.

يأتي هذا في إطار تطبيق نظام البوكليت على امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام، وذلك تنفيذًا لقرار محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتطبيق هذا النظام على طلاب الصف الثالث الإعدادي، بداية من امتحانات الترم الثاني لعام 2025.

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محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم مدينة كفر شكر محافظة القليوبية وزارة التربية والتعليم
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