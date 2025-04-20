رسميا.. وزير التعليم يعتمد جداول امتحانات الدبلومات الفنية

اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جداول امتحانات الدبلومات الفنية نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية.

ومن المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025.

للإطلاع على جداول الامتحانات يرجى الدخول علي الموقع الرسمي للوزارة من خلال الرابط التالي: هنا