"التعليم" تعتمد زيادة مكافأة يوم العمل إلى 130 جنيهًا لمراقبي امتحانات الشهادة الإعدادية - (مستند)

كتب- أحمد الجندي:

وافق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على احتساب يوم العمل الفعلي بمبلغ 130 جنيهًا لجميع المعلمين والإداريين المشاركين في أعمال لجان سير امتحانات الشهادة الإعدادية، وذلك اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2025، في إطار توجيهات القيادة السياسية للارتقاء بمستوى المعلمين وتطوير العملية الامتحانية.

و أرسلت الوزارة، أمر دفع بقيمة 7,946,250 جنيهًا، وهو المبلغ المقرر صرفه لجميع العاملين في لجان الامتحانات، وفقًا لتواريخ بدء العمل المدرجة في خطابات امتحانات الشهادة الإعدادية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام المديريات التعليمية بموافاة الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية ببيان تفصيلي بالمبالغ المنصرفة، موقعًا من المسؤولين المختصين، وممهورًا بخاتم شعار الجمهورية، لضمان الشفافية والدقة في صرف المستحقات.

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