مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025

كتب- أحمد الجندي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفاصيل مواصفات امتحان مادة اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2025، موضحة أن الامتحان سيتكون من 42 سؤالًا، تشمل 3 أسئلة مقالية و39 سؤال اختيار من متعدد.

تفاصيل توزيع الدرجات..

أوضحت الوزارة أن الأسئلة المقالية الثلاثة مخصصة لكل منها درجتان، بينما تتفاوت درجات الأسئلة الموضوعية، حيث هناك 27 سؤالًا اختيار من متعدد مخصص لكل منها درجة واحدة، و12 سؤالًا آخر مخصص لكل منها درجتان.

إتاحة النماذج الاسترشادية..

كما أعلنت الوزارة عن إتاحة النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الإلكتروني، تنفيذًا لتوجيهات وزير التربية والتعليم، محمد عبد اللطيف، بتوفير تجربة تعليمية متكاملة لطلاب الثانوية العامة، حيث يتم نشر نموذج لكل مادة يوميًا عبر الرابط التالي.. اضغط هنا

متابعة حل النماذج عبر قناة "مدرستنا 3"..

كما أكدت الوزارة أنه سيتم عرض حلول النماذج الاسترشادية على قناة "مدرستنا 3"، حيث سيتم تخصيص يوم لكل مادة في تمام الساعة العاشرة مساءً، مع إتاحة إعادة الحلقة في العاشرة صباحًا في اليوم التالي.

ويمكن متابعة القناة عبر تردد النايل سات: 12206 أفقي، بمعدل ترميز 27500.

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